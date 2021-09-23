FETÖ sanığı: PKK'ya silah sağlandığını anlamadım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ sanığı: PKK'ya silah sağlandığını anlamadım

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel
FETÖ sanığı: PKK'ya silah sağlandığını anlamadım

ANKARA'da, FETÖ/PDY adına PKK'ya silah temin ettiği iddia edilen ve tutuklu yargılanan Gürbüz Sevilay, Kuzey Irak'a makine satmak için gittiğini belirterek, "Gittiğimde benden petrol sahasının korunması için radar sistemi istediler.

ANKARA'da, FETÖ/PDY adına PKK'ya silah temin ettiği iddia edilen ve tutuklu yargılanan Gürbüz Sevilay, Kuzey Irak'a makine satmak için gittiğini belirterek, "Gittiğimde benden petrol sahasının korunması için radar sistemi istediler. Görüşmeler bunun üzerineydi ve ben başta PKK'ya silah sağlandığını anlamadım. Anladığım anda da irtibatı kestim" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay'ın, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlamak' suçlarından tutuklu yargılanmasına devam edildi. Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketi bulunan Sevilay, duruşmada avukatı ile birlikte hazır bulundu. 30 yıl hapsi istenen Sevilay, savunmasında örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. FETÖ/PDY'nin Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın kendisi için "FETÖ üyesi olduğunu biliyorum" yönündeki ifadesi sorulan Sevilay, "Orhan İnandı'yı tanıyorum ve ifademde de belirtmiştim. İnandı'nın beyanlarına diyeceğim yoktur. Etkin pişmanlık hükümleri gereği bildiklerimi anlattım" dedi.

Sevilay, Kuzey Irak'a neden gittiği sorulması üzerine de "Kuzey Irak'a kurulacak yağ ve geri dönüşüm fabrikalarına makine satmak için gittim. Yatırım yapmaya gitmedim. Gittiğim de benden petrol sahasının korunması için radar sistemi istediler. Görüşmeler bunun üzerineydi ve ben başta PKK'ya silah sağlandığını anlamadım. Anladığım anda da irtibatı kestim. Benim hakkımda PKK'ya silah sağlandığına ilişkin bir soruşturma yoktu. Vatana ihanet ettikleri için ben bu bilgileri anlattım. Ukraynalı bir şirket İzmir'de bulunan serbest bölgede fabrika kurup silah ürettiği için bildirmek istedim" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.


Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Buray Düm Tek Tek Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Muslera Balotelli Mesut Özil Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Sergen Yalçın Mimar Sinan Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FETÖ sanığı: PKK'ya silah sağlandığını anlamadım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 15:50:52. #1.11#