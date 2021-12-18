'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi: Ben FETÖ'cü değilim ki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi: Ben FETÖ'cü değilim ki

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi yelpaze olarak salladığı görüntülerle akıllara kazınan Adem Zengin, İzmir'de tutuklandı. Zengin'in polise verdiği ilk ifadesinde, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum. Ben FETÖ'cü değilim ki etkin pişmanlıktan faydalanayım" demesi dikkat çekti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze gibi gazete sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edildiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i dün gözaltına aldı.

'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi: Ben FETÖ'cü değilim ki

Kamuoyunda 'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak bilinen Zengin'in, bir dönem kapatılan Zaman Gazetesi'nin Kazakistan temsilciliğini yaptığı ve örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak çalıştığı ortaya çıktı. Zengin'in, örgütün şifreli haber leşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi.

'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi: Ben FETÖ'cü değilim ki

Adem Zengin, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zengin'in polise verdiği ilk ifadesinde, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum. Ben FETÖ'cü değilim ki etkin pişmanlıktan faydalanayım" dediği öğrenildi.

'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi: Ben FETÖ'cü değilim ki

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

 FETÖ'nün yelpazecisi İzmir'de gözaltına alındı! Son hali perperişan

FETÖ'nün yelpazecisi İzmir'de gözaltına alındı! Son hali perperişan

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title