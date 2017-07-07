Fetö'nün "Vıp Dinleme" Davasında 6 Tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Dairesi başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu eski emniyet mensuplarının yargılandığı "VIP dinleme" davasında, 6 sanığın tahliyesine karar verildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında, sanıklar hakkında önceki celse dosyaya eklenen "ByLock kullanım listesi" ve celse arasında gelen diğer belgeler ile bazı sanıklar hakkında farklı mahkemelerde yürüyen aynı suça ilişkin dava dosyalarının birleştirilmesine yönelik sanıklar ve avukatlarının beyanları alındı.



Duruşmada, iddianamede usulsüz olarak dinlenildikleri belirtilen bazı müştekiler de dilekçeyle davaya katılma talebinde bulundu.



Taleplerin ardından verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, katılma taleplerinin kabulüne, sanıklardan Bedri Ünal hakkında kırmızı bülten çıkarılması yönünde Adalet Bakanlığına yazılan müzekkere cevabı ile ByLock kullanıcısı sanıklar yönünden kullanım içeriklerinin ilgili makamlardan beklenilmesine karar verdi.



Mahkeme ayrıca değişen delil durumu ve uzun tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak sanıklar Mustafa Alptekin, Sinan Özdemir, Yılmaz Şimşek, Halil Adalı, Bahattin Alaca ve Ali Ağıllı'nın tahliyesine hükmederek, duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.