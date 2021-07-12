FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesine getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesine getirildi

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesine getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılmak üzere Ankara Adliyesine getirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılmak üzere Ankara Adliyesine getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Orhan İnandı 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında yaptığı konuşmada MİT'in operasyonuyla FETÖ'nün üst düzey sorumlularından biri olan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini belirterek, "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir" diye duyurmuştu. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İnandı'nın emniyetteki gözaltı süresi uzatılmıştı.

Kırgızistan'da 1990'lı yıllarında FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak bilinen İnandı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat okullarının ismini 'Sapat' olarak değiştirmişti. 1992 yılından itibaren Kırgızistan'da faaliyet gösteren eğitim kurumu bünyesinde 16 lise, 1 üniversite ve 5 ortaokulu barındırıyor. 1995 yılından bu yana Kırgızistan'da bulunan İnandı'nın Kırgız vatandaşlığı da bulunuyor.

(Engin Yağcı - Erdinç Türkcan/İHA)

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesine getirildi
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesine getirildi
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesine getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti
Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Tolga Akış Kartal Tibet Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Erol Bulut Salih Uçan Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Ankara Adliyesine getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 17:56:27. #1.14#

title