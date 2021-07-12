FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi
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FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen İnandı'nın soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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