Fetö'nün Sahil Güvenlik Abisine 10,5 Yıl Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı abisi olduğu iddia edilen Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memur 10 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan "Mor Beyin" mağduru 6 kişi ise beraat etti.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da örgütün öğretmen yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 1'i tutuklu 11 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında örgütün Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı abisi olduğu iddia edilen ve tutuklu yargılanan Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yaparken görevden ihraç edilen Soner Dinçer hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve örgütle bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşmada tanık olarak, başka bir mahkemede "darbe girişi ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklu olarak yargılanan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında gemi komutanı olan ve meslekten ihraç edilip tutuklanan Kd. Üsteğmen Ömer Binici ifade verdi. Tutuklu sanık Soner Dinçer'in kendisinden sorumlu olduğunu belirten Ömer Binici, "Cemaat abileri İsa Kaya, Muharrem Çalışkan ve Soner Dinçer ile tanıştım. Soner ile evlerde sohbet yapıyorduk. 2014 yılında telefonuma Muharrem Çalışkan tarafından ByLock yüklendi. ByLock'tan yazışıyorduk. 2015 yaz ayında Soner'e devredildim. Benimle Soner Dinçer ilgilenmeye başladı. Soner Dinçer bana ByLock'un artık güvenli olmadığını ve gizliliğinin kalmadığını söyleyerek telefonuma Kakao Talg programı yükledi. Daha sonra Kakao Talg programından yazıştık. 15 Temmuz darbe sorası ben Soner ile bağlantımı kestim. Hatta Soner ve ben yıllık izne çıktığımız için 15 Temmuz'dan 2 ay önce bağlantımız izinden sonra kesilmişti. Darbe girişimi sonrası ben hep kendileriyle ilişkimi kestim ve görüşmüyordum. 15 Temmuz'dan 1 ay sonra Soner bizim eve geldi ve bana 'Bizim darbe ile ilgimiz yok, bunu başkaları yaptı' diye konuştu.

Evlerde görüştüğümüz zamanları Soner bana bazı askeri personeli soruyordu ve ben de 'gereksiz konular' diye geçiştiriyordum. Soner'in benim dışımda başkaları ile de ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum. Çünkü bunlar gizli tutuluyordu" dedi.

Soner Dinçer ise, "Benim örgütle ilgili bir görevim olsa kod adım olurdu. Benim kod adım yok. Olsaydı ifadesinde söylerdi. Ben Ömer Binici'yi tanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ömer Binici ise Soner Dinçer'i tanıdığını, kendisinin ne iş yaptığını bildiğini ve tanıdığı için kod adı kullanmayı gerek görmediği ileri sürerek, Soner Dinçer'in eşinin ev hanımı olduğunu belirterek, çocuklarının adlarını ve kaldığı evin adresine kadar söyledi.

Soner Dinçer ise, "Ben Tekkeköy Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışıyordum. Benim bilgilerimi internetten almış olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum" açıklamasını yaptı.

Davada yargılanan öğretmenler de son savunmalarında suçlamaları kabul etmediler ve beraatlerine karar verilmesini talep ettiler. Mahkeme, örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında dava açılan ve son KHK ile "Mor Beyin" mağduru oldukları gerekçesiyle suçsuz oldukları kanaatine varılarak mesleklerine geri dönmelerine dair karar verilen tutuksuz yargılanan öğretmenlerden Ahmet Aymak, Ayşenur Demirel, Fazlı Göksu, Güven Büyük, Muhittin Keskin ve Nail Uyanık'ın beraatlerine hükmetti.

Tutuklu yargılanan Soner Dinçer ise, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz olarak yargılanan öğretmenlerden Sevgi Akçay, Sevim Soylu, Serpil Kılıç ve Ayşegül Aydında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılarak haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirildi. - SAMSUN