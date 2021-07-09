FETÖ'nün öğrenci konseyi başkanı tutuklandı
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FETÖ'nün öğrenci konseyi başkanı tutuklandı

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FETÖ'nün öğrenci konseyi başkanı tutuklandı Adana merkezli 2 ilde düzenlenen düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı Tutuklanan şüpheli Ahmet T'nin ÇÜ'de okurken, öğrenci okul konseyi başkanı olduğu, lise düzeyindeki zeki öğrencileri askeri okullara...

FETÖ'nün öğrenci konseyi başkanı tutuklandı

Adana merkezli 2 ilde düzenlenen düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı

Tutuklanan şüpheli Ahmet T'nin ÇÜ'de okurken, öğrenci okul konseyi başkanı olduğu, lise düzeyindeki zeki öğrencileri askeri okullara hazırladığı, örgüt elebaşının kitaplarını okuttuğu ve mahrem imamlarla görüşme yaptığı belirlendi

ADANA - Adana merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneği'nde faaliyet gösterdikleri, örgüt mensupları ile irtibatının bulunduğu, Bank Asya hesaplarında örgütün talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu, sabit büfe ve ankesörlü hatlardan aranılan 6 kişi tespit edildi.

Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana'da 5, Kahramanmaraş'ta ise bir adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Her iki ilde yapılan eş zamanlı operasyonda Ahmet T.(31), Kazım İ.(42), Hatice Ş.(31), İbrahim K.(47), Yalçın T.ile Ramazan U.gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ahmet T.'nin, Çukurova Üniversitesi'nde okurken öğrenci konseyi başkanı olduğu, lise düzeyindeki zeki öğrencileri askeri okullara hazırladığı, örgüt elebaşının kitaplarını okuttuğu ve mahrem imamlarla görüşme yaptığı belirlendi.

Şüpheli Kazım İ.'nin ise örgütün kapatılan dershanelerinde müdür yardımcılığı yaptığı ve öğretmenlerden örgüte gönderilmek üzere para topladığı, Bank Asya'da hesap artırımında bulunduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Hatice Ş.'nin ise büyük bölge örgütçü sorumlusu olduğu ve kentteki kadın öğrencilerle ilgilendiği, örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı belirlendi. Adana'da aktif görevde polis memuru Ramazan U.'nun ise mahrem imamlarla ardışık aramayla irtibat kurduğu tespit edildi.

KHK ile kapatılan SAMEDER'de faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerden İbrahim K. ile Yalçın T.'nin de örgüte bağış adı altında para gönderdiği, Bank Asya'da hesap artırımında bulunduğu ve mahrem imamlarla görüşme yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet T. tutuklandı, Kazım İ., Ramazan U. ev hapsi cezasına çarptırıldı, Hatice Ş., İbrahim K. ve Yalçın T. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

FETÖ'nün öğrenci konseyi başkanı tutuklandı
FETÖ'nün öğrenci konseyi başkanı tutuklandı
FETÖ'nün öğrenci konseyi başkanı tutuklandı
FETÖ'nün öğrenci konseyi başkanı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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