Fetö'nün Manisa'da Jandarmadaki Darbe Girişimi Davası

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığındaki olaylarla ilgili haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Ahmet Çiçek ve Salih Uyar'ın yanı sıra tutuksuz yargılanan 5 sanık ile avukatları katıldı.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Çiçek, darbe girişimi sırasında kendisine iletilen darbe bildirisinden haberinin olmadığını, sözde sıkıyönetim direktiflerinin bağlı birliklere gönderilmesi yönünde sehven talimat verdiğini öne sürdü.

Mahkeme başkanının, "Bölük komutanlarına, 'Askerlerinize mukayyet olun' diye bir talimatınız oldu mu?" sorusu üzerine Çiçek, karakol komutanlarının bulunduğu Whatsapp grubunda "Tüm bölük komutanları ivedi beni arasın." mesajının yanı sıra kendilerine bağlı birliklere sehven gönderilen sözde sıkıyönetim direktiflerinin imha edilmesi direktifi dışında herhangi bir talimatının olmadığını iddia etti.

Çiçek, "Zaten bütün ilçe jandarma komutanları ilçedeki cumhuriyet savcısı ve kaymakamlarla birlikte hareket ettiler ancak benim Whatsapp grubuna yazdığım mesajda birliklerine gitmeleri ve oraya hakim olmaları konusunda ibare yoktur." ifadesini kullandı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Çiçek, beraatını talep etti.

Mahkeme başkanı FETÖ sanığını defalarca uyardı

Tutuklu sanık Uyar'a ise mahkeme başkanı, iddianamede geçen "Askeri teamüllere aykırı olarak 15 gün silah eğitimi almamış 4 acemi ere silah verilmesi yönünde bir talimatının olup olmadığını" sordu. Başkan, bu soruyu yanıtlamak yerine başka konulara değinen sanığı uyardı.

Salih Uyar'ın bu şekilde ifadesini sürdürmesi üzerine mahkeme başkanı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükmü gereğince yargılamanın kapsam ve sınırlarının iddianamede yer alan eylemler olduğunu belirtti. Mahkeme başkanı, askeri eğitim işi ve genel bilgi mahiyetinde yapılan açıklamaların kendisine isnat edilen hal ile ilgisi olmadığını söyleyerek, sanığa savunmasını isnat edilen eylemlere karşı yapması yönünde yeniden uyarıda bulundu.

Mahkeme başkanının aynı soruyu yenilemesi ve Uyar'ın da silah zimmeti usulleri ve eğitimleri konusunda ifadesini sürdürmesi üzerine başkan, "Ülkede darbe teşebbüsünden bahsediliyor, sen koca ilçe jandarma komutanlığında silah zimmeti derdine mi düştün." diye tekrar uyarı yaptı.

Bunun üzerine Uyar, konuyla ilgili eğitim almamış acemi erlere silah verilmesi yönünde talimatının olmadığını ileri sürdü.

"ByLock kullanmadım, telefonumun internetini başkalarının erişimine açmıştım"

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasını da kabul etmeyen Salih Uyar, Ankara ve İstanbul'daki eğitimlerde telefonunun internetini şifresiz olarak herkesin kullanımına açtığını savundu.

Uyar, mahkeme başkanının, kullandığı telefon hattı üzerinden söz konusu programa 36 kez giriş yapıldığını söylemesi üzerine, "Herhangi bir fikrim yok." yanıtını verdi.



Daha sonra tutuksuz sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti. Ardından sanık avukatları savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, İl Jandarma Komutanlığını gören güvenlik kamerası kayıtlarının hard disk üzerinden incelenmesini, bu görüntülerin analiz edilmesini, yer ve zaman belirtilecek şekilde rapor hazırlanmasını ve güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişiye tebliğini kararlaştırdı.

Heyet, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 15 Temmuz 2016'da tüm ilçe jandarma komutanlıklarında görevli askeri personel ile diğer bazı tanıkların da dinlenilmesine karar vererek, tutuklu sanıkların bu durumlarının devamına hükmetti.

Duruşma, 22 Mayıs tarihine ertelendi.

İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa, "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.