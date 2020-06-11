FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün 10 milyon dolarlık hesap hareketleri
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FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün 10 milyon dolarlık hesap hareketleri

FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün 10 milyon dolarlık hesap hareketleri Zekeriya Öz, 17-25 aralık soruşturmalarından bir günce yüklü miktarda dolar almış Avukat Çetin: "Savcı maaşıyla, legal yollardan o parayı elde etmesi mümkün değil" FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün 17-25 Aralık...

11.06.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:23

FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün 10 milyon dolarlık hesap hareketleri

Zekeriya Öz, 17-25 aralık soruşturmalarından bir günce yüklü miktarda dolar almış

Avukat Çetin: "Savcı maaşıyla, legal yollardan o parayı elde etmesi mümkün değil"

İSTANBUL - FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün 17-25 Aralık sürecinde hesaplarında 10 milyon doları bulan hareketlilik yaşandığı ortaya çıktı. Öz'ün hesaplarındaki hareketliliği değerlendiren Avukat Zekeriya Çetin, "Savcı maaşıyla, legal yollarla bu parayı elde etmesi kesinlikle mümkün değildir" dedi.

Görev yaptığı süre boyunca adı sürekli şaibeli soruşturmalarla anılan ve son olarak 17-25 Aralık soruşturmasıyla gündeme gelen FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün, savcı olduğu dönemdeki mal varlığı ve banka hesaplarındaki hareketleri incelendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılacağını öğrenince yurt dışına kaçan ve yurt dışında oldukça lüks bir yaşam sürdüğü bilinen Öz'ün hesaplarındaki hareketlilik dikkat çekti.

Yatırım hesabında 10 milyon Dolar üzerinde para akışı

Yapılan incelmelerde, Öz'ün yatırım hesabına 17-25 Aralık operasyonlarından 7 ay önce 57 bin dolar, 17 Aralık operasyonundan bir gün önce 800 bin liralık dolar, 25 Aralık operasyonundan bir gün önce de 850 bin liralık dolar satın aldığı belirlendi. Bu hesaptaki hareketliliğin 18 ay boyunca devam ettiği ve 10 milyon doların üzerinde para akışı olduğu görüldü. Öz'ün mal varlığı ile ilgili yapılan incelemede ise Bursa'da eşinin üzerine 3 kendi üzerine bir olmak üzere olmada 4 evi bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde ayrıca, FETÖ firarisi Öz'ün görevden alınmasından 1 ay kadar önce hesabını boşalttığı öğrenildi.

"Savcı maaşıyla legal yollarla o parayı elde etmesi mümkün değildir"

Zekeriya Öz'ün banka hesaplarının incelendiğinde dikkat çeken milyon dolarlık para akışını yorumlayan Avukat Zekeriya Çetin, "Beni hatırladığım kadarıyla 2013 yılında hakim ve savcılar 7 bin TL civarında bir maaş alıyordu. O dönemde eşler birlikte hakim veya savcı olsalar bile, bu 18 aylık süre zarfında hesabında dönen yüksek miktarda dolar satın alabilme ihtimali yoktur. Hatırlanacağı gibi o dönem bunlar kapalı devre bir sistemle bürokrasi oligarşisi kurmuşlardı. Dolayısıyla o dönemde süper yetkilerle donatılmışlardı ve kanunsuz işlere karışmış olma ihtimalleri çok yüksektir. Öz'ün legal yollarla bu parayı elde etmesi kesinlikle mümkün değildir. Bir hakim ya da savcı maaşıyla, bu denli, milyon dolarlık bir yatırım yapması söz konusu bile değildir" dedi.

Hükümete karşı yaptıkları operasyonun başarılı olacağını düşünerek dolar satın almış

FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün hükümete karşı yaptıkları operasyonların başarılı olacağını ve bu şekilde doların değer kazanacağını düşünerek 31 Mart 2014 Yerel seçimleri öncesinde yüklü miktarda Dolar satın aldığını söyleyen Çetin, "Hesap hareketlerini incelediğimizde, yaklaşık 18 aylık bir hesap döngüsü bulunmaktadır. Özelikle 17-25 Aralık dönemlerinde çok yüklü miktarda dolar satın almıştır. 31 Mart seçimlerine yakın bir sürede ise hesabını yavaş yavaş sıfırladığını görmekteyiz. Yüksek bir ihtimalle, o dönemde mevcut iktidarın yerel seçimleri kaybedeceğini ve hükümetin iktidarı da kaybedebileceğini düşünerek bu şekilde rahat ve pervasız davranmıştır. Hükümete karşı yapmış oldukları operasyonlarda başarılı olabileceklerini düşünmüşlerdir, rahatlıkları bundan kaynaklanıyor. İncelediğimiz evraklarda, 31 Mart seçimlerinden hemen sonra da hesaplarını tamamen sıfırlamaya doğru gittiği görülmektedir. Bir süre sonra da Zekeriya Öz ülkeden kaçmıştır" dedi.

FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün 10 milyon dolarlık hesap hareketleri

Kaynak: İHA

Manşet

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