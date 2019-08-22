FETÖ'den gözaltına alınan Kırgız'a adli kontrol

22.08.2019 15:28

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu bir kişi Samsun Adliyesine sevk edildi ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve İstanbul'da yakalanan Kırgızistan vatandaşı Daiyr Z., Samsun'a getirildi.



Daiyr Z., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğündeki sorgusunun tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Daiyr Z. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA