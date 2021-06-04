FETÖ'DEN ARANAN 10 KİŞİ DENİZLİ'DE YAKALANDI

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin eğitim ve adliye mahrem yapılanmasında yer aldıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen 10 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin eğitim ve adliye mahrem yapılanmasında yer aldıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen 10 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilere yönelik, dün akşam kent merkezinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda, bağlı oldukları mahrem imamla iletişim kurdukları tespit edilen, örgütün eğitim ve adliye mahrem yapılanmasına mensup, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 1'i eski zabıt katibi ile 9 eski öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Operasyonda yakalanan ve adliye mahrem yapılanmasında sorumlu olduğu belirlenen M.S.B ile öğretmenlikten ihraç edilen 9 hükümlü sevk edildiği adliyede tutukladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı