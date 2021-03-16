FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan FETÖ'cü iş adamlarının adreslerine yapılan baskınlarda toplam 27 adet tabanca ve tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilenler arasında, "Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı" yazılı tabanca da bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nü finanse ettiği gerekçesiyle kayyum atanan Akın Çorap'ın sahiplerine "silahlı terör örgütü üyeliği", "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Soruşturma ve dava dosyasına göre; Ali Yarkın, Aylin Yarkın, Esat Yarkın, Fatih Yarkın, İhsan Yarkın, Mübeyhan Yarkın, Uğur Yarkın, Gülcan Üçtepe, İbrahim Üçtepe, Muhammet Salih, Rıfat Karakaş, Sabri Yılmaz, Salih Yılmaz, Tuğba Umar'da yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri arasında çok sayıda silah da vardı.

DEMİREL'İN İMZALI HEDİYESİ

Silahlardan 9 mm çaplı, Ceska marka, 75 model tabanca dikkat çekti. Üzerinde "Süleyman DEMİREL Cumhurbaşkanı" yazan tabancanın şarjör ve kılıfı ile birlikte İhsan Yarkın'dan ele geçirildiği kaydedildi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hediyesi olan tabanca üzerinde Demirel'in imzası ve Cumhurbaşkanlığı armasının da kazılı olduğu görüldü. Akın Çorap'ın sahiplerinden İhsan Yarkın'ın adının baş harfleri de tabancanın kabzasına yapıştırılmış halde duruyor.

FETÖ'NÜN YAPILANMASINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Tabanca, 40 yılı aşkın süredir yapılanmasını sürdüren ve devleti ele geçirmeye çalışan FETÖ'nün, siyaset ve bürokraside kurduğu ilişkiyi de gözler önüne seriyor. FETÖ'nün finansörleri arasında gösterilen İhsan Yarkın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı.

FETÖ'cü iş adamlarından ele geçirilen diğer silahlar şöyle: