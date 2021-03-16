FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı
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FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı

16.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:15
FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı

Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan FETÖ'cü iş adamlarının adreslerine yapılan baskınlarda toplam 27 adet tabanca ve tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilenler arasında, "Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı" yazılı tabanca da bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nü finanse ettiği gerekçesiyle kayyum atanan Akın Çorap'ın sahiplerine "silahlı terör örgütü üyeliği", "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Soruşturma ve dava dosyasına göre; Ali Yarkın, Aylin Yarkın, Esat Yarkın, Fatih Yarkın, İhsan Yarkın, Mübeyhan Yarkın, Uğur Yarkın, Gülcan Üçtepe, İbrahim Üçtepe, Muhammet Salih, Rıfat Karakaş, Sabri Yılmaz, Salih Yılmaz, Tuğba Umar'da yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri arasında çok sayıda silah da vardı.

FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı

DEMİREL'İN İMZALI HEDİYESİ

Silahlardan 9 mm çaplı, Ceska marka, 75 model tabanca dikkat çekti. Üzerinde "Süleyman DEMİREL Cumhurbaşkanı" yazan tabancanın şarjör ve kılıfı ile birlikte İhsan Yarkın'dan ele geçirildiği kaydedildi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hediyesi olan tabanca üzerinde Demirel'in imzası ve Cumhurbaşkanlığı armasının da kazılı olduğu görüldü. Akın Çorap'ın sahiplerinden İhsan Yarkın'ın adının baş harfleri de tabancanın kabzasına yapıştırılmış halde duruyor.

FETÖ'NÜN YAPILANMASINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Tabanca, 40 yılı aşkın süredir yapılanmasını sürdüren ve devleti ele geçirmeye çalışan FETÖ'nün, siyaset ve bürokraside kurduğu ilişkiyi de gözler önüne seriyor. FETÖ'nün finansörleri arasında gösterilen İhsan Yarkın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı.

FETÖ'cü iş adamlarından ele geçirilen diğer silahlar şöyle:

  • 7,65 mm çaplı Browning marka 1910 model tabanca ve şarjör
  • 22 kalibre, Colt Marka, Officers model altılı toplu tabanca
  • 44 kalibre, Smith Wesson marka. 629-6 model altılı toplu tabanca
  • 22 kalibre, Beretta marka, tabanca ve şarjör
  • 7,63 mm çaplı, Mauser marka kendinden şarjörlü, üstten doldurmalı tabanca
  • 9 mm çaplı, Steyr marka SPP model şarjörü bulunmayan tabanca ve 9 adet fişek
  • 357 kalibre, Colt Marka, King Cobra model altılı toplu tabanca
  • 7,65 mm çaplı, Browning marka 1900 model tabanca ve şarjör
  • 7,65 mm çaplı, Ceska marka, 70 model tabanca ve şarjör
  • 6,35 mm çaplı, Mauser marka tabanca ve şarjör
  • 6,35 mm çaplı, Pieper marka şarjörsüz tabanca
  • 7,65 mm çaplı, Beretta marka tabanca ve şarjör
  • 7, 65 mm çaplı, Erma Verke marka KGP68 model tabanca ve şarjör
  • 22 kalibre, Sig Sauer marka Mosquito model tabanca ve şarjör
  • 357 kalibre, Colt Marka, Pyton model altılı toplu tabanca
  • 9 mm çaplı, Browning marka tabanca ve şarjör
  • 9 mm çaplı, Walther marka P35 model tabanca ve şarjör
  • 9 mm çaplı, Star marka, BM model tabanca ve şarjör
  • 9 mm çaplı, Glock marka 19C model tabanca ve şarjör.
  • 5,7x28 mm çaplı fişek atar, FN marka tabanca ve şarjör
  • 9 mm çaplı, Girsan marka, GC27 model tabanca, şarjör ve 5 adet fişek
  • 12 numara av fişeği patlatan yivsiz setsiz namlusu ile alt kısmında 30-06 kalibre fişek patlatan yiv-setli çift namluya sahip BRNO marka üstten kırmalı tüfek, av fişeği kovanı ve pamuk
  • 375 kalibre, Ceska marka 550 magnum model üstten doldurmalı, kendinden şarjörlü, yiv setli av tüfeği
  • 308 kalibre, Heckler Koch marka, HK770 model yiv setli av tüfeği
  • 223 kalibre, Ceska marka, 527 FS model, yivsetli av tüfeği
  • 243 kalibre, Ceska marka 550 model kendinden şarjörlü yiv setli üzerinde çatal ayak takılı av tüfeği
  • 18 adet fişek
Haber Yorumları (2)
KARA: MAFYA ÜLKESİ OLDUK
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FASEL: EEE BU SİLAHLAR HEP ANTİKA
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
500
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