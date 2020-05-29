Fetih marşı sözleri nedir? Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı sözleri! Mehteran fetih marşı şiiri! Bugün İstanbul'un Fethinin 567. yıl dönümü. Fatih Sultan Mehmet tarafından fetih edilen İstanbul hakkında yazılmış en beğenilen şiir olan Arif Nihat Asya'nın şiirini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Fetih marşı sözleri nedir? Arif Nihat Asya'nın Fetih Marşı sözleri! Mehteran fetih marşı şiiri!

İstanbul'un Fethinin 567. yıl dönümü geldi. İstanbul'un Türk ve Müslüman toprağı olduğu bugünde ünlü şairimiz Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" şiiri herkes tarafından okunuyor ve seslendiriliyor. Ünlü şairimizin şiirinin tüm dizelerini sizler için haberimizde ele aldık.

FETİH MARŞI

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;

Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek;

Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek

Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın ?

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

Sen ne geçebilirsin yardan, anadan, serden....

Senin de destanını okuyalım ezberden...

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden...

FATİH SULTAN MEHMET

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın...

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini...

Göster : Kabaran sular nasıl yıkar bendini ?

Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini

Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

Bu kitaplar Fatihtir, Selimdir, Süleymandır.

Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinandır.

Haydi artık uyuyan destanını uyandır.!

Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın

Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın.!

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan

Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan !

Sana selam getirdim Ulubatlı Hasandan ....

Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin !

Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın!

Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın...

Yürü, hâlâ ne diye kendinle savaştasın ?

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!

Arif Nihat ASYA