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FETHİYE HAVA DURUMU 8 MAYIS 2025: Fethiye'de hava durumu nasıl? Fethiye için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

FETHİYE HAVA DURUMU 8 MAYIS 2025: Fethiye'de hava durumu nasıl? Fethiye için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, Fethiye'de de sıcaklık değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Fethiye'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, yağış bekleniyor mu? İşte, güncel hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Fethiye'de hava yer yer parçalı bulutlu olacak. Peki, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Fethiye'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, Fethiye için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

FETHİYE'DE HAVA DURUMU NASIL?

Bugün, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Fethiye'de hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve açık geçecek.

Günlük Hava Durumu Özeti:

Hava Durumu: Parçalı bulutlu

En Yüksek Sıcaklık: 24°C

En Düşük Sıcaklık: 18°C

Nem Oranı: %53

Rüzgar: Güneydoğudan 2.8 km/s hızında

FETHİYE'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

FETHİYE HAVA DURUMU 8 MAYIS 2025: Fethiye'de hava durumu nasıl? Fethiye için günlük ve haftalık hava durumu tahminleriFETHİYE HAVA DURUMU

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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