FETHİYE HAVA DURUMU 8 MAYIS 2025: Fethiye'de hava durumu nasıl? Fethiye için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Fethiye'de hava yer yer parçalı bulutlu olacak. Peki, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Fethiye'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, Fethiye için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

FETHİYE'DE HAVA DURUMU NASIL?

Bugün, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Fethiye'de hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve açık geçecek.

Günlük Hava Durumu Özeti:

Hava Durumu: Parçalı bulutlu

En Yüksek Sıcaklık: 24°C

En Düşük Sıcaklık: 18°C

Nem Oranı: %53

Rüzgar: Güneydoğudan 2.8 km/s hızında

FETHİYE'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

FETHİYE HAVA DURUMU