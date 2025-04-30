FETHİYE HAVA DURUMU 30 NİSAN 2025: Fethiye'de hava durumu nasıl? Fethiye için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Fethiye'de de hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü Fethiye'de hava yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu olacak. Peki, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü Fethiye'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

FETHİYE'DE HAVA DURUMU NASIL?

30 Nisan 2025 Çarşamba günü Muğla'nın Fethiye ilçesinde hava durumu, gün boyunca sağanak yağışlı olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, bölgede şiddetli yağışlar ve yoğun bulutlanma bekleniyor.

Fethiye Hava Durumu – 30 Nisan 2025

En Yüksek Sıcaklık: 16°C

En Düşük Sıcaklık: 10°C

Hava Durumu: Gün boyu kuvvetli sağanak yağış

Yağış İhtimali: %80

Rüzgar: Hafif ve zaman zaman orta kuvvette

Bulut Oranı: %90

Görüş Mesafesi: Yaklaşık 18 kilometre

FETHİYE'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

FETHİYE HAVA DURUMU