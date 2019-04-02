Fethiye Eşki Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP Kilis Polateli belediye başkan adayı olan Fethiye Eşki isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Kilis Polateli ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Fethiye Eşki isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP Kilis Polateli adayı Fethiye Eşki kimdir? BTP Kilis Polateli adayı Fethiye Eşki yüzde kaç oy aldı?

Fethiye Eşki Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP Kilis Polateli belediye başkan adayı olarak gösterilen Fethiye Eşki Polateli ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. Polateli ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Fethiye Eşki adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

Fethiye Eşki Kimdir?

İlkokulu Polateli ilçesinde okudu. Polateli ilçesinde yaşıyor 5 çocuk annesi

Kilis Polateli ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.