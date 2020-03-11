Fethiye'deki yemek yarışmasından Ayvalık'a bir kupa ve 6 madalya ile döndüler
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Ayvalık, Fethiye, Muğla, Kültür Sanat

Fethiye'deki yemek yarışmasından Ayvalık'a bir kupa ve 6 madalya ile döndüler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali"nin Liseler Arası Yemek Yarışması'nda, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki 6 öğrenci başarılı oldu.

11.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:55
Fethiye'deki yemek yarışmasından Ayvalık'a bir kupa ve 6 madalya ile döndüler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali"nin Liseler Arası Yemek Yarışması'nda, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki 6 öğrenci başarılı oldu.

Okulun Yiyecek-İçecek Öğretmeni Hatice Ağa nezaretinde katıldıkları yarışmada Aşçılık Bölümü öğrencilerinden Yılmaz Çetin "taze makarna" dalında 20 öğrenci arasından birincilik kupası ile altın madalya kazandı.

Yiyecek-İçecek Alanı Aşçılık Bölümü öğrencilerinden Muratcan Karslıoğlu hazırladığı tatlı tabağı ile 30 öğrenci arasında ikinciliği elde ederek gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Aynı yarışmada Türkiye'nin dört bir yanından katılan 115 öğrenci arasında "ana yemek" kategorisinde Mehmet Turan Kadayıfçıoğlu, Mehmet Giray ve Murat Önal da ikinci olarak gümüş madalyaların sahipleri oldu. Abdullah Aslan da yine "Ana Yemek" kategorisinde üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı.

Ayvalık'a dönen Cunda MTAL öğrencileri, sevinçlerini öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Kaynak: AA

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