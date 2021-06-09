Fethiye'deki lagünde deniz dibi temizliği yapıldı
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Fethiye'deki lagünde deniz dibi temizliği yapıldı

Fethiye'deki lagünde deniz dibi temizliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki lagünde denizin dibi temizlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki lagünde denizin dibi temizlendi.

Fethiye Belediyesince Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Fethiye Deniz Ticaret Odasının destekleriyle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki lagünde düzenlenen etkinliğe, 20 dalgıç katıldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın da dalış yaptığı etkinlik, yaklaşık 2 saat sürdü. Temizlikte deniz dibinden cep telefonu, plastik, cam ve metal atıklar çıkarıldı. Dalgıçlar, denizde Türk bayrağı ile üstünde "Mavi Yeşil Fethiye, Doğa Dostu Belediye" yazan pankart açtı.

Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, dışarıdan bakıldığı zaman denizin berrak ve temiz olduğunu söyledi.

Temizlik çalışmasında ise çoğunluğu pet şişe ve teneke kutudan oluşan atıkları denizin dibinden topladıklarını anlatan Karaca, "Atıkların rüzgarla savrulduğunu düşünüyorum. Bölgemizde çevreyi korumak adına ciddi anlamda altyapı çalışmaları yapıyoruz. Dünyada yaşayan canlıların neslini sürdürmesi için çevreyi korumamız gerekiyor. Maalesef Marmara Bölgesi'ndeki çevre katliamını görüyoruz. Bilim adamlarının da ifade ettiği gibi önlem alınmazsa sadece doğa değil, bütün canlılara zarar verecektir. Hayatımızı devam ettirmek adına çevremizi korumalıyız." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat da Fethiye'nin dünyanın gözdesi bir ilçe olduğunu vurguladı.

Fırat, "en büyük" vazifelerinin doğal ve kültürel güzellikleri gelecek nesillere aktarmak olduğunu kaydetti.

Fethiye'deki lagünde deniz dibi temizliği yapıldı
Fethiye'deki lagünde deniz dibi temizliği yapıldı
Fethiye'deki lagünde deniz dibi temizliği yapıldı
Fethiye'deki lagünde deniz dibi temizliği yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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