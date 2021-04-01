Fethiye'deki dolu, sahili beyaz örtü ile kapladı
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Fethiye'deki dolu, sahili beyaz örtü ile kapladı

İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Haberler | Yerel

Fethiye'deki dolu, sahili beyaz örtü ile kapladı Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle beyaza bürünen sahilde karpostallık görüntüler oluştu.

Fethiye'deki dolu, sahili beyaz örtü ile kapladı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle beyaza bürünen sahilde karpostallık görüntüler oluştu.

Fethiye'de öğle saatlerinde başlayan yağış, Ölüdeniz Mahallesi'nde dolu olarak kendini gösterdi. Etkili olan dolu Kıdrak Plajı'nı kapladı. Beyaz örtüyle kaplanan sahili, bölgede bulunan bazı vatandaşlar da görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında arkadaşları ile paylaşırken, karla kaplanan alanları andıran dolu ile kaplı sahil, sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini kazandı.

Uzun yıllardır Fethiye'de bulunduklarını ve ilk kez sahili bembeyaz gördüğünü söyleyen vatandaşlar, arkadaşlarının da görüntüleri gördüğünde şaşkınlık yaşadığını ve doluyu kar zannettiklerini belirttiler.

Fethiye'deki dolu, sahili beyaz örtü ile kapladı
Fethiye'deki dolu, sahili beyaz örtü ile kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN

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