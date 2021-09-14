Fethiye'de yürüyüş yaparken kaybolan 2 tatilciyi jandarma ekipleri buldu - Haberler
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Fethiye'de yürüyüş yaparken kaybolan 2 tatilciyi jandarma ekipleri buldu

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'de yürüyüş yaparken kaybolan 2 tatilciyi jandarma ekipleri buldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 kişiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince ulaşıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 2 kişiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince ulaşıldı.

Kente tatile gelen Ahmet Taha Uygun ve Hilal Ferik, Faralya Mahallesi'ndeki Kabak ile Cennet koyları arasında yürüyüşe çıktı. Ormanlık arazide kaybolan tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen JAK ekibinin, üç saat süren arama çalışması sonucu ulaşılan ve sağlık durumları iyi olan 2 kişi, konakladıkları otele getirildi.

Fethiye'de yürüyüş yaparken kaybolan 2 tatilciyi jandarma ekipleri buldu

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fethiye'de yürüyüş yaparken kaybolan 2 tatilciyi jandarma ekipleri buldu - Haberler
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