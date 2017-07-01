Fethiye'de Renkli Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlaması

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli yarışmalar kutlandı. Deniz şehitleri anısına Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı, Fethiye Liman Başkanı Cihan Duman, Sahil Güvenlik 65 bot komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın, Fethiye Jandarma Komutanı Yarbay Yılmaz Demirelli, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, meclis başkanı Murat Öner ve diğer ilgililerin katıldığı denize çelenk bırakma töreninde deniz şehitleri için duada da bulunuldu.



Kordon boyun'daki etkinlikte ise renkli görüntüler oluştu. Fethiye Evi önünde şehitler için lokma döktürülüp, kordon boyunda serbest yüzme, kürek, yağlı direğe tırmanma ve tekne yarışları gerçekleştirildi. Yarışlar kıyıdan ve günübirlik tur tekneleriyle denize açılan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



Yarışmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.



Fethiye Liman Başkanı Cihan Duman, Kabotaj Kanunu ile yabancı devletlerin Türk deniz ticaretindeki hakimiyeti sona erdiğini söyledi. Duman, 1 Temmuz ile Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına denizcilikte ciddi menfaat ve ticari kazanç sağlanmasının 91. Yıldönümüm kutladıklarını kaydetti.



Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan ise bayramı çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutladık. Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen yıllara göre vatandaşların katılımının daha az olduğunu söyleyen Arıkan, "En ilgi çekici yağlı direk yarışması oldu. Kazanan arkadaşımız 5 yıldır üst üste kazanıyor" dedi. - MUĞLA