Fethiye'de çıktığı ağaçta mahsur kalan kişi kurtarıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı ağacın dalına ayağı sıkışan kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıktığı ağacın dalına ayağı sıkışan kişi kurtarıldı.

Akarca Mahallesi'nde bir ağaca çıkan yaşlı bir kişinin ayağı ağacın dalına sıkıştı. Kendi çabalarıyla bulunduğu yerden inemeyen kişinin yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Merdiven yardımıyla ağaca çıkan ekipler yaşlı adamı bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: AA