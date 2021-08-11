Fethiye'de bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Fethiye'de bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Fethiye'de bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Taşyaka Mahallesi'ndeki otobüs terminalinde dün Cavit Alioğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından olayın şüphelisinin Alioğlu'nun arkadaşı R.Ç. olduğu belirlendi.

Bir evin bahçesinde gizlenen R.Ç. mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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