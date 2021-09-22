Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'den Kore gazisine ziyaret - Haberler
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Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'den Kore gazisine ziyaret

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'den Kore gazisine ziyaret

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, 94 yaşındaki Kore gazisi Zeki Koreli'yi ziyaret etti.

CUMHURİYET (AA) - Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, 94 yaşındaki Kore gazisi Zeki Koreli'yi ziyaret etti.

Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki evinde Koreli'yi ziyaret eden Bingül, vatan, millet, devlet uğruna gazilik mertebesine erişmiş Kore gazisi Zeki Koreli'yle tanışmaktan onur ve şeref duyduğunu söyledi.

Ziyaretin kendisi için unutulmayacak bir anı olduğunu belirten Bingül, "Gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde, bu güzel vatanda yaşıyoruz. Allah'ım onlara sağlıklı uzun ömürler versin. Onları örnek alarak bu vatan için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koreli ise "Unutulmadığımızı hissettik. Teşekkür ederim." ifadesini kulandı.

Bingül, Koreli'ye Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ile çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette Bingül'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Adalet Komisyon Başkanı Abdülkadir Ungan, Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger ile personeli de eşlik etti.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'den Kore gazisine ziyaret

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'den Kore gazisine ziyaret

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'den Kore gazisine ziyaret

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'den Kore gazisine ziyaret - Haberler
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