Fester Abdü kimdir? Fester Abdü nereli, kaç yaşında? Fester Abdü boyu

Youtuber Fester Abdü'nün hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Fester Abdü sevgilisi kim sorusunu araştırıyor. Sosyal medya paylaşımları ve Youtube kanalı ile dikkat çeken isim, en çok abonesi olan Youtube kanalına sahip olmasıyla adından söz ettiriyor. Fester Abdü biyografisi haberimizde.

Ali Abdüsselam Yılmaz kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü Youtuber, Fester Abdü adıyla biliniyor ve ''Deli mi ne?'' kanalındaki içeriklerle de büyük ilgi görüyor. Abdü hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Fester Abdü nereli? Ali Abdüsselam Yılmaz sevgilisi kim? İşte, Ali Abdüsselam Yılmaz hayatı dair ayrıntılar...

FESTER ABDÜ KİMDİR?

Abdü, 1 Ocak 1994 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Yılmaz, Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusudur ve çeşitli kulüplerde yarışmalarda derece elde etmiştir.

Deli Mi Ne? kanalı Yılmaz tarafından Nisan 2017'de kuruldu. 2018 yılında Yılmaz'ın pembe topuklu ayakkabı ile koşu yarışına katılması ve Çanakkale Savaşı'nda batmış Majestik adlı gemi enkazına dalış gerçekleştirmesi dikkat çekti. Abdü'nün boyu 1,69'dur.

BAŞARILARI - ÖDÜLLERİ

2012 Bahar Kupası Durgunsu Kano Yarışları C1 1000 metre Genç Erkekler birinciliği

2013 Kulüplerarası Durgun Su Kano Türkiye Kupası C-1 Büyük Erkekler 200 metre birinciliği

2013 Kulüplerarası Durgun Su Kano Türkiye Kupası C-1 Büyük Erkekler 500 metre birinciliği

2014 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C1 1000 metre Büyük Erkekler birinciliği

2014 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C1 500 metre Büyük Erkekler birinciliği

2016 Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası C2 200 metre Büyük Erkekler birinciliği (Niyazi Can Görgen ile beraber)