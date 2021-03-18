Feri Baycu Güler kimdir? Camdaki Kız Feri Baycu Güler kimdir, kaç yaşında?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosunda yer alanFeri Baycu Güler kimdir? Camdaki Kız Feri Baycu Güler kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Feri Baycu Güler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CAMDAKİ KZI FERİ BAYCU GÜLER KİMDİR?

Feri Baycu Güler, 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Aşkın Halleri dizisi ile yaşamış; Altınsoylar, Çifte Saadet ve Erkenci Kuş dizilerinde rol almıştır. Tiyatro hayatını da sürdüren Feri Güler bir yandan yapımcılık yaparken öte yandan, Mamart Tiyatro'nun genel sanat yönetmenliğini yapmaktadır. Bunun yanı sıra en son rol aldığı oyunlar; Nereye Gitti Bütün Çiçekler? Ve Tartuffe'dür.

FERİ BAYCU GÜLER'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Ben Anadolu - Yıldız Kenter'in Anısına Saygıyla/ Yapımcı - 2020

Tartuffe/ Dorine - 2019

Empatopya/ Yapımcı - 2018

Kızgın Damdaki Kedi/ Çevirmen - 2017

Nereye Gitti Bütün Çiçekler?/ Oyuncu - 2016

Özel Kadınlar Listesi/ Oyuncu - 2015

FERİ BAYCU GÜLER'İN OYNADIĞI DİZİLER

Camdaki Kız (2021)

Susam (Sara, Kısa Film 2020)

Hilal, Feza and Other Planets/ Hilal, Feza ve Diğer Gezegenler (Şükran, Sinema Filmi 2019)

Bay Yanlış (Nevin Yılmaz, TV Dizisi 2020)

Baraj (Canan, TV Dizisi 2020)

Aşk 101 (TV Dizisi 2020)

Erkenci Kuş (Melahat, TV Dizisi 2018)

Hayati ve Diğerleri (Kıymet, TV Dizisi 2017)

Çifte Saadet (Refika, TV Dizisi 2016)

Altınsoylar (Fatma, TV Dizisi 2016)

Aşkın Halleri (TV Dizisi 2012)

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

"Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi. Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak. Camdaki Kız dizisiyle Burcu Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesinin ana karakteri olan Nalan'ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak.