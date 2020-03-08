Ferhat Akbaşlı Chemik Police, Polonya Kupası Şampiyonu
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Ferhat Akbaş, Polonya, Güncel

Ferhat Akbaşlı Chemik Police, Polonya Kupası Şampiyonu

Chemik Police'nin başantrenörü Ferhat Akbaş, takımıyla Polonya Kupası finalinde Developres SkyRes Rzeszow'u 3-2 yenerek şampiyon oldu.

08.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:45
Ferhat Akbaşlı Chemik Police, Polonya Kupası Şampiyonu

Chemik Police'nin başantrenörü Ferhat Akbaş, takımıyla Polonya Kupası finalinde Developres SkyRes Rzeszow'u 3-2 yenerek şampiyon oldu. Akbaş'ın takımı Polonya Süper Kupası'nın ardından sezonun ikinci kupasını da müzesine götürdü.

Chemik Police'nin başantrenörü Ferhat Akbaş, Polonya Kupası finalinde Developres SkyRes Rzeszow'la karşılaştı. Rakibine beş set sonunda üstünlük sağlayan Chemik, tarihinde sekizinci kez Polonya Kupası'na uzandı. Chemik ayrıca Polonya Süper Kupası'nın ardından sezonun ikinci kupasını kazanmış oldu.

Finale istediği gibi başlayamayan Chemik, ilk seti 21-25'le rakibine kaptırdı. İkinci sette oyuna geri dönen Chemik, 25-10 ile maçta durumu 1-1'e getirmeyi başardı. 27 dakika süren üçüncü set ise 19-25'le Developres SkyRes Rzeszow'un oldu. Maçın dördüncü seti itibariyle daha istekli bir oyun sergileyen Akbaş'ın öğrencileri kader setini 25-23 alarak maçı final setine taşıdı.

Şampiyonu belirleyecek final setinde 8-10 geriye düşen Chemik Police üst üste aldığı sayılara 13-10 öne geçmeyi bildi ve seti de 15-13 alarak şampiyon oldu.

Şampiyonluğun ardından konuşan Akbaş, "Polonya Kupası'nı kazanmak bizim için oldukça önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Takımımın son ana kadar göstermiş olduğu mücadeleden dolayı çok memnunum. Asla pes etmedik. Takım olarak ayağa kalktık, maçta geri döndük ve kazandık. En kritik anda geri adım atmayarak kupayı kazandık. Bu sebepten dolayı tüm oyuncularımı ve teknik ekibimi tebrik ederim ve başta oyuncularım olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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