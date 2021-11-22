Ferhan Şensoy ne zaman vefat etti? Üç Kuruş dizisinde anılan Ferhan Şensoy kimdir?

Ferhan Şensoy ne zaman öldü? Üç Kuruş dizisinde anılan Ferhan Şensoy kimdir? sorularının yanıtı merak edildi. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse'nin paylaştığı Üç Kuruş dizisi dün akşam 3 bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Seri katili bulmak için araştırmalara başlayan Efe, Konyalı ve Kartal'la işbirliği yaptı.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, tiyatro, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı; Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur.

1951'de Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğan Ferhan Şensoy'un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba belediye başkanıydı.

İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şensoy'un, yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı.Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu.1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini kazandı.

FERHAN ŞENSOY NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören büyük usta 70 yaşında vefat etti. Doktorların yaptığı açıklamada Şensoy'un kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

FERHAN ŞENSOY EVLİ Mİ?

Ferhan Şensoy, 1988 yılında Derya Baykal ile evlendi ve 2004 yılında boşandı. İkilinin Derya Şensoy ve Ferhan Şensoy adında iki kızı bulunmakta. Daha sonra Ferhan Şensoy'un aynı tiyatro oyununda rol aldığı Elif Durdu ile evlendiği kulaktan kulağa yayıldı.

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