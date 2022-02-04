Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin koşarak balkondan atladığı anın görüntüsü çıktı - Haberler Magazin
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Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin koşarak balkondan atladığı anın görüntüsü çıktı

Diğer, Ecem Altan - Magazin
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Katıldığı yarışma ile ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece, İstanbul'da 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ece'nin balkona koşarak geldiği ve bir anda kendisini boşluğa bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları yarışması ile tanınan 30 yaşındaki Kübra Ece, arkadaşının 4. kattaki evinin balkonunda düşerek vefat etti. Ece'nin ölümünün ardından balkondan düştüğü anlara ait yeni bir görüntü çıktı.

Ev arkadaşı Ayşe Ç.'nin doğum gününü kutlamak için İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kafeye kardeşi ve 4 arkadaşıyla gidip kafede kutlama yapan Kübra Ece, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü'ndeki evine döndü. Evinde arkadaşları ile saat 04.00 kadar sohbet eden Ece, Ayşe Ç.'nin bir yakını ile ayrıldığı sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin geçmişte gönül ilişkisi olduğunu öğrendi.

Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin koşarak balkondan atladığı anın görüntüsü çıktı

Mehmet Emre Ş.'nin aynı ismi yeninden sosyal medyadan takip ettiğini gören Ece Ş., durumu öğrenmek istediğini söyledi. Ece Ş. ve 3 arkadaşı ile eski erkek arkadaşının evine giden Kübra Ece, saatler 04.30'u gösterdiği sıralarda salonda konuşmaya başladı. Ece Ş., konuşma sırasında eski erkek arkadaşına, sosyal medyada takip ettiği kadını sordu. Bu konuda yaşanan tartışma sırasında, yan odadan Brezilya uyruklu Luiza Marina Reis C. çıktı. Mehmet Emir Ş. tarafından odadan çıkmaması konusunda uyarılan Brezilyalı kadının odadan çıkmasıyla şaşkına dönen Kübra Ece Mehmet Emir Ş. ile tartışmaya başladı.

Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin koşarak balkondan atladığı anın görüntüsü çıktı

Oda TV'de yer alan habere göre, tartışmanın büyüyüp alevlenmesi üzerine sinir krizi geçiren Kübra Ece balkona doğru koştu. Ayşe Ç.'nin erkek arkadaşı Mikail Ö. balkona doğru koşan Kübra Ece'nin peşinden koşup kendisini yakalamaya çalışırken Kübra Ece, balkondan kendisini boşluğa bıraktı. Mikail Ö.' nün tutmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı Kübra Ece beton zemine çakılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

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Diğer / Ecem Altan - Magazin

Ölüm, Magazin, Güncel, Haber

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Yorumlar (7)

Arzu Yılmaz:

Görüntülerde sanki biri hızlı bir şekilde ittirip kaçıyor gibi geldi...egilmis şekilde.

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BÜLENT ŞEN:

Demek ki eski değilmiş !

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Emrah Karahan:

Karşı evde ki kişi o saatte karşı binayı neden kameraya alıyor ? Bunun bir açıklaması var mi acaba ?

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