Fenomen İran dizisinde başrolde bir Türk oyuncu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenomen İran dizisinde başrolde bir Türk oyuncu

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Fenomen İran dizisinde başrolde bir Türk oyuncu

Genç oyuncu Hülya Diken, İran'da 3 sezondur fenomen olan 'Made in İran' İran Yapımı' adlı polisiye dizisinden gelen başrol teklifini kabul etti. Diken, dizinin Türkiye'de çekilecek olan bu sezonunda Türk polisi Ayla karakterine hayat verecek.

Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen "Midsummer Scream Halloween Festival" kapsamında başrolünde oynadığı 'Necroman' isimli korku filmi 20 ödül alan ve oyunculuğuyla filme en iyi oyuncu ödülünü kazandıran Hülya Diken'i İranlı yapımcılar yakın takibe aldı.

Geçtiğimiz yıl İran yapımı 'Morteza Atashzamzam'ın yönettiği 'HÜLYA' adlı romantik komedi filminde İranlı oyuncu Pouria Poursorkh ile kamera karşısına geçen Hülya Diken'e bu kez İran'ın fenomen dizisinden başrol teklifi geldi. 'İran Yapımı' adlı 3 sezondur fenomen haline gelen diziden gelen başrol teklifine evet diyen güzel oyuncu haftaya çekimlere katılacak.

İran'da çok sevilen ve yeni sezon çekimleri İstanbul'da yapılacak olan 'Made in İran' dizisinde başrolde Türk kadın polisi Ayla karakterine hayat verecek olan Hülya Diken, 'Çok heyecanlıyım. Önce festivalden ödüllerle dönen bir film. Ardından İran'da tesadüfen benim adımı taşıyan sinema filmi ve şimdi dizi. İran halkı beni sevdi bende onarı sevdim. Haftaya İstanbul'da set var ve şimdiden heyecan sardı.' Dedi.

Hülya Diken, 'İran Yapımı' dizisinde İranlıların sevilen yakışıklı oyuncularından Mohammad Reza Golzar, Amin Hayaiee, Pouria Poursorkh gibi isimlerle kamera karşısına geçecek. Dizi İran'da en çok izlenen diziler arasında.
Fenomen İran dizisinde başrolde bir Türk oyuncu

Fenomen İran dizisinde başrolde bir Türk oyuncu

Fenomen İran dizisinde başrolde bir Türk oyuncu

Snob Magazin - Magazin Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Yıldız Tilbe
Spor Max Meyer Mustafa Denizli Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Ersin Tatar Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kazım Karabekir Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenomen İran dizisinde başrolde bir Türk oyuncu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 01:55:43. #1.12#