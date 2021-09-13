Fenomen İran dizisinde başrolde bir Türk oyuncu

Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen "Midsummer Scream Halloween Festival" kapsamında başrolünde oynadığı 'Necroman' isimli korku filmi 20 ödül alan ve oyunculuğuyla filme en iyi oyuncu ödülünü kazandıran Hülya Diken'i İranlı yapımcılar yakın takibe aldı.

Geçtiğimiz yıl İran yapımı 'Morteza Atashzamzam'ın yönettiği 'HÜLYA' adlı romantik komedi filminde İranlı oyuncu Pouria Poursorkh ile kamera karşısına geçen Hülya Diken'e bu kez İran'ın fenomen dizisinden başrol teklifi geldi. 'İran Yapımı' adlı 3 sezondur fenomen haline gelen diziden gelen başrol teklifine evet diyen güzel oyuncu haftaya çekimlere katılacak.

İran'da çok sevilen ve yeni sezon çekimleri İstanbul'da yapılacak olan 'Made in İran' dizisinde başrolde Türk kadın polisi Ayla karakterine hayat verecek olan Hülya Diken, 'Çok heyecanlıyım. Önce festivalden ödüllerle dönen bir film. Ardından İran'da tesadüfen benim adımı taşıyan sinema filmi ve şimdi dizi. İran halkı beni sevdi bende onarı sevdim. Haftaya İstanbul'da set var ve şimdiden heyecan sardı.' Dedi.

Hülya Diken, 'İran Yapımı' dizisinde İranlıların sevilen yakışıklı oyuncularından Mohammad Reza Golzar, Amin Hayaiee, Pouria Poursorkh gibi isimlerle kamera karşısına geçecek. Dizi İran'da en çok izlenen diziler arasında.