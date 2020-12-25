Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti
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Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti

25.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:33
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti

Katıldığı izdivaç programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, imajını değiştirdi. Uzun süredir saçlarını uzun kullanan Gürdal, evde saçlarını kesti.

Yıllar önce popüler olan evlilik programlarına gelin adayı olarak katılan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gürdal son olarak yeni imajıyla gündem oldu.

EVDE SAÇLARINI KESTİ

Her anını 587 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Hanife Gürdal, önceki gün kendisinde bir değişiklik yapmak istediğini söyleyerek evde saçlarını kesti. Bugün makyaj yaparak yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Gürdal'ın eski halinden eser kalmadı.

İşte Hanife Gürdal'ın yeni imajı:

Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti

KORSE REKLAMI YAPARKEN TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendikten sonra Trabzon'a taşınan Hanife Gürdal, evde olduğu süreçte sosyal medya üzerinden reklam işbirlikleri yapıyor. Fenomen geçtiğimiz haftalarda bir korse markasını reklamını yaparken verdiği pozdan dolayı takipçilerinin tepkisini çekmişti.

Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti
Fenomen Hanife Gürdal, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kesti
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:33:33. #1.14#
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