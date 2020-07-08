Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Duygu Özaslan, sahil kenarında duş alırken görüntülendi. Instagram'dan kusursuz fiziği olduğunu gösteren paylaşımlar yapan Özaslan'ın selülitli görüntüleri bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve adı ünlü isimlerle anılan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın photoshopsuz görüntüleri ortaya çıktı.

INSTAGRAM'DA BAŞKA GERÇEKTE BAŞKA ÇIKTI

Sık sık banyoda iç çamaşırlarıyla poz veren ve gündeme gelen Özaslan'ın sarı bikinili ve vücudunun hiç photoshop yapılmamış hali sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar ile gerçek vücudu arasında belirgin bir fark olan Duygu Özaslan'ın selülitleri de dikkatlerden kaçmadı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Son dönemde aldığı kiloları inkar etmeyen, hatta bununla övünen YouTuber'ın sarı bikinili anlarını gören sosyal medya kullanıcıları, "Yok artık, bu kadarı da olmaz" yorumunu yaptı. Genç fenomen, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada dalga konusu olunca ise "benim kilolu halim bile hepinizden güzel" yorumunda bulunmuştu.

Duygu Özaslan için yapılan bazı yorumlar...

İşte Duygu Özaslan'ın çok konuşulan bikinili pozları...