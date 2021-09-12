Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın hastanede koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş, iki ay önce hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölüm haberi üzerine adeta yıkılan ve yeni yeni toparlanmaya çalışarak konserlere de çıkmaya başlayan Alişan'a Fenerbahçe taraftarından güzel bir jest yapıldı.

FENERBAHÇELİLERDEN SELÇUK TEKTAŞ PANKARTI

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçında taraftarlar üzerinde "Büyük Fenerbahçeli Selçuk Tektaş" yazan bir pankart taşıdılar.

ALİŞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ünlü sanatçıyı oldukça duygulandıran bu jeste karşılık Alişan ise sosyal medya hesabından pankartın görüntüsünü paylaşarak teşekkürlerini sundu.

Haberler.com - Magazin Haberleri