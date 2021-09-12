Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı - Haberler Magazin
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Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin
Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren kardeşi Selçuk Tektaş için Fenerbahçeli taraftarlar tarafından "Büyük Fenerbahçeli Selçuk Tektaş" pankartı hazırlandı. Bu görüntü karşısında oldukça duygulanan Alişan ise sosyal medya hesabından teşekkürlerini sundu.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın hastanede koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş, iki ay önce hayatını kaybetmişti. Kardeşinin ölüm haberi üzerine adeta yıkılan ve yeni yeni toparlanmaya çalışarak konserlere de çıkmaya başlayan Alişan'a Fenerbahçe taraftarından güzel bir jest yapıldı.

Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı

FENERBAHÇELİLERDEN SELÇUK TEKTAŞ PANKARTI

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçında taraftarlar üzerinde "Büyük Fenerbahçeli Selçuk Tektaş" yazan bir pankart taşıdılar.

ALİŞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Ünlü sanatçıyı oldukça duygulandıran bu jeste karşılık Alişan ise sosyal medya hesabından pankartın görüntüsünü paylaşarak teşekkürlerini sundu.

Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı

Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı

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Haber: Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı - Haberler Magazin
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