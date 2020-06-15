Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt boşanma kararı sonrası teknik direktörlük planını askıya... Fenerbahçe ve Hollanda Milli Takımı'nın eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın, 22 yıldır birlikte olduğu ve 17 yıl önce evlendiği eşi Gertrude ile boşanma kararı alması, ünlü futbol yıldızının gelecek planlarını da etkiledi.

Fenerbahçe ve Hollanda Milli Takımı'nın eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın, 22 yıldır birlikte olduğu ve 17 yıl önce evlendiği eşi Gertrude ile boşanma kararı alması, ünlü futbol yıldızının gelecek planlarını da etkiledi.

Kuyt, çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek için Hollanda'nın önde gelen takımlarından Feyenoord'un başına geçme planının ertelediğini açıkladı. Kuyt, eski eşine servetinin yarısını ödeyecek.

Genç yaşta tanışarak, 22 yıl önce çıkmaya başlayan Gertrude - Dirk Kuyt çifti, 17 yıl önce aldıkları evlilik kararıyla birlikteliklerine resmiyet kazandırmıştı. 4 çocuk sahibi olan Kuyt çifti, Hollanda, İngiltere ve Türkiye'de çok sayıda futbol taraftarının sempatisini toplamıştı.

Çiftin boşanma kararı, geçen haftadan bu yana Hollanda gündeminin en fazla konuşulan konularından bir oldu.

Gertrude ve Dirk Kuyt çifti, kızları Noëlle ile oğulları Roan, Jorden ve Aidan'a ayrılık kararını birlikte açıklayarak, boşanma işlemlerini başlattı.

Dirk Kuyt, Hollanda'da yayımlanan de Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, 22 yıldır birlikte olduğu eşi Gertrude ile aralarındaki ilişkinin ateşinin söndüğünü söyledi. Hollandalı yıldız, bunun ailesi ve kendisi için üzücü bir durum olduğunu vurgulayarak, Gertrude ile birlikte çocukları için iyi bir ortam yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

Yoğun geçen futbol kariyeri boyunca çevresindeki birçok insanı mutlu etmek için çalıştığını söyleyen Kuyt, "Ancak böyle bir yaşam tarzının olumsuzlukları vardı. Zamanla bunun benden ve ailemden çok şey götürdüğünü, esas olarak huzur aradığımı fark ettim" diye konuştu.

Hayatının en zor dönemini yaşadığını söyleyen Hollandalı yıldız, çocukları için gelecek planlarını da erteledi.

Profesyonel futbol yaşamını noktaladıktan sonra antrenörlük diploması alan 39 yaşındaki Kuyt, 21 yaş altı antrenörlüğü sonrası, 2021 - 2022 sezonundan itibaren Feyenoord takımının başına geçmeyi hedefliyordu.

Servetinin yarısını eski eşine bırakacak

Ancak, "Çocuklar artık antrenörlükten daha önemli" diyen Hollandalı yıldız, Dick Advocaat'ın ardından Feyenoord takımına teknik direktör olma planını rafa kaldırdığını açıkladı.

Hollanda medyasına göre, boşanma sonrası Gertrude Kuyt, ciddi bir servetin sahibi olacak. Futbolculuk geçmişinde 26 milyon euro gelir elde eden eski Fenerbahçeli oyuncu, servetinin yarısını, eski eşine bırakacak. Kuyt çiftinin, futbolcunun doğum yeri olan Noordwijk kasabasında yaklaşık 6 milyon euroya aldıkları ev de, boşanma sonrası paylaşılacak.

Magazin basınına göre, Kuyt'ın 22 yıllık birlikteliğini sonlandırılmasının nedeni, Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Noordwijk Belediye Meclisi üyesi Nathalie Barnhoorn ile olan ilişkisi. Dirk Kuyt'ın, bir süreden beri, 36 yaşındaki kadın politikacıyla birlikte olduğu belirtiliyor.

Hollanda Milli Takımı'nda 104 kez forma giyen Kuyt, profesyonel futbol kariyerine 1998 yılında FC Utrecht takımında başladı. 2003 - 2006 yılları arasında Rotterdam ekibi Feyenoord'da oynayan yıldız futbolcu, 2006'da İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'a transfer oldu.

Dirk Kuyt 2012 yılına kadar 208 kez sahaya çıktığı Liverpool'da 51 gol attı. 2012 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Hollandalı yıldız, 2015 yılına kadar İstanbul'da kaldı. Sarı - lacivert formayla 95 resmi maça çıkan Dirk Kuyt, 26 gol kaydetti.

Kuyt, 2015 yılında Feyenoord'a geri dönerek, 2017 sezonunun sonunda profesyonel futbol yaşamına veda etti.