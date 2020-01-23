Fenerbahçe, Moses ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Chelsea takımından kiraladığımız Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedilmiştir.
Moses'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
(İHA)