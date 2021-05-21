Fenerbahçe Euroleague şampiyonu ne zaman oldu? Tarihi zafer unutulmadı!
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Fenerbahçe Euroleague şampiyonu ne zaman oldu? Tarihi zafer unutulmadı!

Fenerbahçe Euroleague şampiyonu ne zaman oldu? Tarihi zafer unutulmadı!
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Türk basketbolundaki en büyük başarısını kazanan Fenerbahçe Beko basketbol takımı vatandaşlar internet üzerinden arama yapmakta. Birçok kişi "Fenerbahçe ne zaman Euroleague şampiyonu oldu?, Fenerbahçe Beko ne zaman şampiyon oldu?" gibi soruları aratmakta.

Basketbol tarihinin şimdiye kadar ki en büyük başarısını kazanan Fenerbahçe, bu başarıyı bundan tam 4 yıl önce kazanmıştı. İstanbul'da düzenlenen Final Four'da Olympiacos'u 80-64 kazanarak kupayı evine götüren sarı-lacivertliler, Euroleague şampiyonu olan ilk ve tek Türk takımı ünvanını hala elinde bulundurmaktadır. Fenerbahçe'nin bu tarihi başarısı hakkındaki detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE EUROLEAGUE ŞAMPİYONU NE ZAMAN OLDU?

Bundan tam 4 yıl önce yani 21 Mayıs 2017 yılında İstanbul'da yapılan Final Four'da Olympiacos'u 80 - 64 yenen Fenerbahçe Beko Euroleague şampiyonu oldu.

Önce ki maçta19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Real Madrid'i Udoh'un 18 sayı – 12 ribaund – 8 asistlik performansıyla 84-75 yenen ve final başarısını yakalayan Obradovic ve takımı Yunan ekibi karşısında da aynı performansı devam ettirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

O sezon sergilediği muhteşem performansla sezona damga vuran Ekpe Udoh ise Final Four MVP'si seçilerek şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biri oldu.

Fenerbahçe Euroleague şampiyonu ne zaman oldu? Tarihi zafer unutulmadı!

TARİHİ ZAFER UNUTULMADI!

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihi zaferi unutmadı ve şampiyonluk maçından bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. Şampiyon oldukları 21.05.2017 ve OnThisDay yazarak paylaştı.

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