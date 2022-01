Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe SK Bünyesine Katıldı!

2016 yılında 1907 Fenerbahçe Derneği bünyesinde kurulan ve ülkemizde bir spor kulübü ile bağlantılı ikinci espor kulübü olan Fenerbahçe Espor, 1 Ocak 2022 itibariyle resmi olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katıldı. İlk önce isminden ardından da logosunda yer alan '1907' ibaresini kaldıran Fenerbahçe Espor, bu değişiklikleri ve kulübe katıldığı bilgisini saat 19.07'de YouTube ve diğer sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları bir video ile duyurdu.

2016'dan Bu Yana Fenerbahçe Espor'un Espor Serüveni

Ülkemizde ve dünyada espora giriş yapan ilk spor kulübü olan Beşiktaş JK'nün ardından 2016 yılında Fenerbahçe camiası da bu sahne için çalışmalara başladı. Fenerbahçe camiasının en büyük derneklerinden olan ve mevcut Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç'un da çok uzun süre yönetim kurulu başkanlığı yaptığı 1907 Fenerbahçe Derneği bünyesinde kurulan League of Legends kadrosu ile Fenerbahçe, espor sahnesine ilk adımını attı. VFŞL 2017 Kış Mevsimi'ni yarı finalist olarak tamamlayan 1907 Fenerbahçe Espor, 2017 Yaz Mevsimi'ni de şampiyon olarak tamamlayarak 2017 Dünya Şampiyonası'nın ön elemelerinde mücadele etmeye hak kazandı. Ön elemelerden başarıyla ayrılan sarı lacivertli ekip 2017 Dünya Şampiyonu gruplarına kalmayı başarmış ve Worlds gruplarında mücadele eden ikinci Türk takımı olmuştu.

1907 Fenerbahçe Espor LoL Kadrosu (Worlds 2017)

League of Legends ile espor sahnesine dahil olan 1907 Fenerbahçe Espor, üç kez Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi şampiyonluğu elde etti. Türkiye'nin esporda başarılı isimlerinden olmayı başaran 1907 Fenerbahçe Espor, League of Legends'ın yanı sıra VALORANT, Apex Legends, PUBG, PUBG Mobile, NBA2K, FIFA, Age of Empires ve Teamfight Tactics oyunlarında da mücadelesini sürdürüyor.

25 Haziran 2021 tarihinde Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulu toplantısında alınan karar ile Fenerbahçe SK bünyesinde espor şubesi açılmasına oybirliği ile karar verilmişti. Bu kararın ardından 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra bir tweet ile kulüp bünyesine katılacakalrının sinyalini vermişti.

O tarihten itibaren 1907 Fenerbahçe Espor'un Fenerbahçe SK bünyesine katılması süreci başladı. Önce takımın ismi değişti. Takımın adından '1907' ibaresi kaldırıldı.

Kısa bir süre sonra da 1 Ocak 2022'de Fenerbahçe Espor, Fenerbahçe SK bünyesine dahil oldu. Takımın logosundaki '1907' ibaresi de kaldırıldı. Fakat takımla özdeşleşmiş olan boğa sembolü ve eski logo kaldı. Fenerbahçe Espor'un Fenerbahçe SK bünyesine dahil olması ile Türkiye'nin üç büyük spor kulübünün üçü de espor sahnesinde resmi olarak yerini almış oldu.

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet