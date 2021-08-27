Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde viraji alamayan otomobil yol kenarında bulunan mantarlara çaptı.

Sancaktepe Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinin önünde viraji alamayan otomobil yol kenarında bulunan mantarlara çaptı. Çapmanın etkisi ile takla atmayan başlayan otomobilin motoru araçtan ayrılarak yolun ortasında kaldı. Otomobil ise 50 metre sürüklenerek direğe vurarak durabildi.

Olay, gece 04.00 sıralarında Sancaktepe Can Bartu Tesislerinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre 34 DLY 985 Peugeot markalı otomobil sürücüsü alkollü şekilde aşırı hız yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü yol kenarında bulunan mantarlara çarparak takla atmaya başladı. Takla atmaya başlayan otomobilin motoru yerinden koparak yolun ortasında kaldı. Motoru kopan otomobil yaklaşık 50 metre takla atarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaşanan olayda ölü veya yaralanan olmazken; otomobil içinde bulunan 2 kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıktıktan sonra olay yerinde aracı bırakıp kaçtı. Vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araç olay yerine gelen çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

Görgü tanığı Mustafa Düzenli, " Biz cadde üzerinde arkadaşımızı beklerken Beyaz bir araba aşırı hızlı şekilde geliyordu. Önce yol kenarındaki mantarlara çaptı. Daha sonra takla atmaya başladı. İstasyonun oraya kadar takla atarak gitti. Biz yardıma koştuk hemen aracın kapısını açtık. 2 kişi yaralı şekilde araçtan çıktı. Daha sonra yürüyüp gittiler" dedi.

Polis ekipleri kazayı yaptıktan sonra kaçan araç sürücü için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe Can Bartu tesislerinin önünde kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler
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