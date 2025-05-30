Fenerbahçe 16.465 imza nedir? 16.465 imza toplanırsa Aziz Yıldırım aday mı olacak?

Fenerbahçe 16.465 imza süreci, mevcut başkan Ali Koç'un yönetimine yönelik eleştirilerin ardından başlatılan bir çağrıyı temsil ediyor. Aziz Yıldırım, 29 Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada, 16.465 kongre üyesinin imzası toplanırsa başkanlığa aday olacağını duyurdu. Bu açıklama sonrasında sosyal medyada "Aziz Yıldırım geri mi dönüyor?", " Fenerbahçe'de kongre ne zaman?" gibi sorular gündeme gelirken, 16.465 imzanın anlamı ve önemi de tartışılmaya başlandı.

FENERBAHÇE 16.465 İMZA NEDİR?

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisini sorumluluğa davet eden sarı-lacivertli kongre üyelerine çağrıda bulunarak, "Eğer camiamız, hali hazır durum karşısında benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise, seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır. İşte o zaman tüm varlığımla, Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim" dedi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, olağanüstü kongre kararı ve kendisine yönelik çağrılara yazılı bir açıklama yaparak yanıt verdi. Sözlerine Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik ederek başlayan Yıldırım, "Euroleague Kupası'nı ülkemize bir kez daha getiren şampiyon Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyor, şampiyonluğa ulaşan diğer branşlarımızda emeği bulunan tüm yöneticilerimize, Başkan Sayın Ali Koç'a, sporcularımıza, teknik ekiplerimize ve kulüp profesyonellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Basında ve sosyal medyada, adımın geçtiği haberler ve türlü spekülasyonların bilgim ve iradem dışında gerçekleştiğinin kamuoyunca bilinmesi ve söz konusu spekülasyonlara son verilmesi amacıyla bir açıklama yapmak zorunlu olmuştur. Bugün Fenerbahçe'nin asıl meselesi, kazanılamayan kupalar değil, kaybolan direnç, umut ve sıradan bir spor kulübü olmaya razı olunmasıdır. Bu durum, İstiklal Gazisi ve direnişin genç ruhu olan Fenerbahçelilerin itiraz ve gerekirse isyan ile karşı durmaları gereken bir uyuşma halidir. Fenerbahçe, hiçbir yenilgiyi peşinen kabullenmez ve liderlik dışında hiçbir durumu başarı olarak kendisine yakıştıramaz. Çünkü Fenerbahçe, vatan içeriden çökertilmek istenirken direnişin sembolü olmuş bir ruhtur. Fenerbahçe'nin kulüp içi tartışmalar ile israf edilebilecek ne zamanı, ne de enerjisi kalmamıştır. Bugün Fenerbahçe'nin tek ihtiyacı, oynamadan kaybetmek denilen bir peşin teslimiyet havasından kurtulmak, Türkiye sınırlarını aşacak zaferler için ayağa kalkmaktır" diye konuştu.

AZİZ YILDIRIM ADAY MI OLACAK?

Aziz Yıldırım, açıklamasında Fenerbahçe'nin mevcut durumunu eleştirerek, kulübün sıradanlaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yıldırım, "Fenerbahçe sıradanlaşmaya doğru sürükleniyor" diyerek, bu duruma karşı camianın direnç göstermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, mevcut yönetimin Eylül ayında kongre yapma kararını eleştirerek, seçimin daha erken bir tarihte yapılmasının kulübün menfaatine olacağını ifade etti.

Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Yıldırım'ın bu çıkışını "malumun ilanı" olarak nitelendirerek, 16.465 imzanın toplanması halinde Yıldırım'ın seçim olmadan başkanlığını ilan edebileceğini öne sürdü. Bilgiç, Yıldırım'ın daha önceki seçimlerde yaşadığı kayıpların ardından bu kez kaybetmeyeceğini bilmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe tüzüğüne göre olağanüstü kongre için 11.000 imza yeterli olmasına rağmen, Yıldırım'ın 16.465 imza talep etmesi, camianın ezici çoğunluğunun desteğini almak istediğini gösteriyor. Bu gelişmeler, Fenerbahçe'de kongre sürecinin daha da hareketleneceğine işaret ediyor.