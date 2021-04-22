Fener Rum Patrikhanesi'den Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret
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Fener Rum Patrikhanesi'den Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret

Fener Rum Patrikhanesi'den Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

24 Temmuz 2019 tarihinde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos'un heyetinde, Patrik Vekili olarak yer alan Andreas Sofianopoulos, geçtiğimiz aylarda Kırklareli Metropoliti olarak atanmıştı.

Metropolitlik makamı; Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebinde, patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerinde en yetkili makamda bulunan din adamı olarak adlandırılıyor.

Sofianopoulos, bu atamanın ardından bugün beraberinde papaz Varnavas Grigoriadis ve Rum Cemaati temsilcisi Stelyo Gülgün ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Bartholomeos'un selamlarını da getirdiklerini ifade eden Sofianopoulos, farklı kültür ve inançları himaye etme konusunda geçmişten bu yana önemli bir misyona sahip olan Kırklareli'nde, ilerleyen zamanlarda çok daha güzel faaliyetler yapılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da, ziyaretten dolayı Sofianopoulos ve beraberindeki heyete teşekkür ederek; Kırklareli'nde, inanç turizmi noktasında hayata geçirmeyi planladıkları girişimler olduğunu hatırlatarak, daha etkin buluşmalar gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Heyet yakın zamanda Kırklareli'ne tekrar geleceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler

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