Fener Rum Patrikhanesi çevresinde Pompeo önlemi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti öncesinde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti öncesinde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret edecek. Ziyaret öncesi patrikhane ve çevresinden geniş güvenlik önlemi alındı. Polis köpekleriyle de arama yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı