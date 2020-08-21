Fedakar sağlık çalışanları, vaka sayılarındaki artışı üzüntüyle izliyor
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Fedakar sağlık çalışanları, vaka sayılarındaki artışı üzüntüyle izliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, normalleşme süreciyle vaka sayılarının artmasını görevleri başında üzüntüyle takip ediyor.

21.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:20

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, normalleşme süreciyle vaka sayılarının artmasını görevleri başında üzüntüyle takip ediyor.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana mesai kavramı gözetmeksizin görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, vaka sayılarının yeniden artması nedeniyle vatandaşların sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyene dikkat etmelerini istiyor.

Bu süreçte testleri pozitif çıkan, iyileştikten sonra yeniden hastanelere koşan, sevdiklerini riske atmamak için misafirhane ve yurtlarda yaşamını sürdüren çok sayıda sağlık çalışanı, son günlerde açıklanan vaka sayılarını üzüntüyle takip ediyor.

İzmir'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bin 500'e yakın sağlık çalışanı da Kovid-19 mücadelesine devam ediyor.

AA ekibi, hastalarının rahat nefes alıp taburcu olmaları için 7 gün 24 saat mücadele veren doktor ve hemşireler için yoğun mesailerini görüntüledi.

"Ailemi çok özledim"

Hastanenin acil servisinde görev yapan asistan hekim Betül Tuncer, AA muhabirine 11 Mart'tan bu yana görev yaptığını, normalleşme süreciyle hasta sayısında artış gözlendiğini söyledi.

Vatandaşların normalleşme sürecinde gerekli kurallara uymadığını belirten Tuncer, "Halkımız bazı şeylerin farkında değil ama artan vaka sayıları bizi zorlamaya başladı. Ailemi çok özledim. En çok da sevdiklerime sarılmayı özledim. Kurallara bizden başka dikkat eden yok. Herkes dikkat etsin." dedi.

Uzman doktor Bilge Salık ise 16 yıldır hekim olduğunu bu süreçte tüm şartlara rağmen insanların sağlığı için çalıştıklarını kaydetti.

Kovid-19 hasta sayısının arttığına şahit olunca çok üzüldüğünü dile getiren Salık, şöyle konuştu:

"Hepimiz özveriyle çalışıyoruz. Bu salgınla mücadelede başarılı da olduk. Rakamların arttığını görünce bu başarıların bir miktar boşa gittiğini düşünmekteyim. Halkımız sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımına önem vermiyor. Sonbahar ve kış aylarında başka salgınların da yaşanacak olduğunu düşünürsek vaka sayımız daha da artacak. Artık çok yorulduk ama yorulduğumuzu hissedemiyoruz çünkü çalışmak zorundayız. Biz bu kadar yorulduktan sonra hasta olursak hastalanan vatandaşlarımızı tedavi edecek kimse olmayacak."

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü hemşire Funda Çalış da salgının başladığı ilk zamanlar halkın daha duyarlı olduğunu, normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların anlamsız bir rahatlık içine girdiğini ifade etti.

Çalış, "Normalleşme süreciyle birlikte sayılarımız arttı. Bu durum bizi çok üzüyor. Vatandaşların maske takması, sosyal mesajeye dikkat etmeleri zor bir şey değil. Eğer kurallara uymazlarsa tüm yaptığımız çalışmalar havaya uçacak." ifadelerini kullandı.

"Hastalarımız maske takmaktan sıkıldıklarını söylüyorlar"

Hemşire Muazzez Selçuk ise tatil yapmadıklarını, aileleriyle vakit geçirmeyi çok özlediklerini söyledi.

Hemşire Leyla Erdoğan da sağlık çalışanlarının çok yorulduğunu vurgulayarak, "Yükümüz her geçen gün artıyor. Bu yükü taşımak zor geliyor. Ben ailemle bu hastalığı bulaştırırım korkusuyla aylardır görüşmüyorum. Dışarıda insanları maske takmaları konusunda uyarıyoruz ama çoğu zaman bize sinirli yanıt veriyorlar." dedi.

Hemşire Burçin Birişik ise yeni vaka sayısının açıklanacağı saatleri merakla beklediklerini, rakamların arttığını üzüntü yaşadıklarını aktardı.

5 aydır çocuklarından uzak bir şekilde Kovid-19 ile mücadele ettiğini anlatan hemşire Bircan Oğuzhan ise ölüm oranlarının artmasının bir anne olarak kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

Fedakar sağlık çalışanları, vaka sayılarındaki artışı üzüntüyle izliyor

Kaynak: AA

Manşet

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