Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
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Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası

11.12.2020 18:26 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:30
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Durdurulan bir dolmuş şoförüne, 7 fazla yolcu nedeniyle para cezası uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs, taksi, minibüs ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sürücülerin evrak kontrolleri yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Karşıyaka ilçesi Yeni Girne Bulvarı'nda yapılan denetimde durdurulan bir yolcu dolmuşunda, pandemi nedeniyle olması gereken yolcu sayısından 7 fazla kişinin olduğu belirlendi. Bunun üzerine fazla yolcular tek tek araçtan indirildi. Dolmuş şoförüne ise Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira toplam para cezası kesildi. Öte yandan denetimde durdurulan toplu taşıma şoförleri yapılan kontrolleri olumlu buldu.

 

Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası
Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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