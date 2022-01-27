Fazla kilolarından kurtulan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü - Haberler Magazin
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Fazla kilolarından kurtulan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Çektiği yemek videolarıyla şöhrete kavuşan ve sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan CZN Burak lakaplı fenomen aşçı Burak Özdemir, adeta iğne ipliğe döndü. Son halini paylaşan Özdemir'e takipçilerinden "Erimişsin" yorumları yağdı.

Uzun yıllardır çektiği yemek tarifi videoları ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanı çeşitli yerlerinde restoran açan Özdemir, bu sefer de verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULDU

Instagram'da 30,9 milyon takipçiye ulaşan Burak Özdemir, son paylaşımında Tajikistan'a açtığı restoranının haberini duyurdu. Ünlü ismin paylaşımında en dikkat çeken detay ise verdiği kilolar oldu. Adeta iğne ipliğe dönen Özdemir'in son halini gören takipçileri "Çok zayıflamışsın" ve "Abi adeta erimişsin" yorumları yapıldı.

İşte CZN Burak'ın son hali...

Fazla kilolarından kurtulan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü

Fazla kilolarından kurtulan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü

Fazla kilolarından kurtulan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü

Fazla kilolarından kurtulan CZN Burak, adeta iğne ipliğe döndü

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Instagram, CZN Burak, Magazin, Haber

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