Fazıl Say 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı
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Fazıl Say 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı

Fazıl Say 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FAZIL Say, 49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında dün, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

FAZIL Say, 49. İstanbul Müzik Festivali kapsamında dün, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Konserde ayrıca, Say'ın yeni çalışmalarının dünya prömiyerleri gerçekleştirildi.  

49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos'ta açılışını yaptı. Etkinliğin ikinci akşamında, besteci ve piyanist Fazıl Say sahne aldı. "Doğanın Sesi" başlıklı konserde, bestecinin "Kaz Dağları" isimli keman ve piyano sonatı ile "Yeni Hayat" adındaki piyano sonatı çalındı. Etkinlikte ayrıca Say'ın, Atatürk'ün Yalova'da bulunan Millet Çiftliği'ndeki çınar ağacı ve köşkünün hikayesini konu alan "Yürüyen Köşk" isimli parçası ve besteciler Brahms ve Barber'dan eserler de seslendirildi.   

Konserde, Fazıl Say'a, Alman keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile "ECHO Klassik", "Diapason d'Or" gibi ödüllerin sahibi olan topluluk Casal Quartett eşlik etti. 


Fazıl Say 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı
Fazıl Say 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı
Fazıl Say 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı
Fazıl Say 49. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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