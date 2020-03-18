Favipiravir nedir? ÇİN'in duyurduğu Favipiravir ilacının özellikleri nedir? Favipiravir'in corona virüs tedavisinde yararları neler? Koronavirüs ilacı Corona virüsünün tüm dünyada büyük bir paniğe yol açmasıyla birlikte tıp alanında hızlı gelişmeler yaşanıyor. Çin'in yaptığı resmi açıklama ile Favipiravir ilacının koronavirüs tedavisinde iyileşme süresini kısalttığı resmen açıklandı.

Çin'in Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi başkanı olan Zhang Xinmin bir açıklama yaparak Favipiravir adlı ilacın corona virüsü üzerinde ciddi şekilde etkili olduğunu ifade etti. "Favipiravir" adlı ilacın hafif ve düzenli seyreden corona virüs vakaları için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirdiğini açıkladı. Çin'in resmi açıklaması sonrası "Favipiravir" ilacı dünya gündemine girdi.

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Japonlar tarafından geliştirilmiş bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından itibaren Japonya'da ve bazı ülkelerde satılmaktaydı. T-705, Avigan veya favilavir olarakta bilinen bir ilaçtır. Toyama Chemical (Fujifilm grubu) tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır.

Daha önce kitlesel bir salgına dönüşen Ebola tedavisinde de Favipiravir kullanılmış ve iyileşme görülmüştür.

Virüslerle mücadele de etkili bir ilaç olan Favipiravir'in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği gözlemlenmiştir. Corona virüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından resmi bir açıklama ile duyuruldu.