Fava tarifi nedir, Fava nasıl yapılır?

Sağlıklı, besleyici ve oldukça pratik olan bu lezzetli meze, zeytinyağlı sofralara farklı bir tat katmak isteyenler için harika bir tercihtir. Peki, fava nasıl yapılır? Fava tarifi nedir? İşte detaylı ve özgün fava tarifi...

FAVA NEDİR?

Fava, ana malzemesi kuru bakla olan, zeytinyağı ile harmanlanarak soğuk olarak servis edilen bir meze çeşididir. Genellikle limon, dereotu ve soğanla zenginleştirilir. Antik Yunan ve Anadolu mutfağında köklü bir geçmişi olan fava, hem lezzeti hem de hafifliği ile dikkat çeker. Vegan ve vejetaryen mutfağına da hitap eden bu meze, protein açısından zengin bir alternatiftir.

FAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Fava hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basittir. Genellikle her evde bulunabilecek malzemelerle kolayca hazırlanabilir.

Malzemeler :

• 2 su bardağı kuru iç bakla

• 1 adet büyük boy kuru soğan

• 1/2 çay bardağı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı toz şeker

• 1 çay kaşığı tuz

• 5 su bardağı su

Üzeri için:

• Zeytinyağı

• Taze limon suyu

• Kıyılmış dereotu

• İsteğe göre kırmızı soğan dilimleri

FAVA TARİFİ: ADIM ADIM HAZIRLIK

İşte klasik ve tam kıvamında bir fava hazırlamak için izlemeniz gereken adımlar:

1. BAKLAYI HAZIRLAYIN

Kuru baklalar, en az 8 saat önceden ya da bir gece önceden suda bekletilmelidir. Bu işlem, hem pişme süresini kısaltır hem de sindirimi kolaylaştırır. Beklettiğiniz baklaları süzün ve yıkayın.

2. MALZEMELERİ KAVURUN

Büyükçe bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Doğradığınız kuru soğanı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından süzülmüş kuru baklayı, tuz ve şekeri ekleyin.

3. SUYU EKLEYİN VE PİŞİRİN

Üzerine 5 su bardağı sıcak suyu ilave ederek kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde baklalar yumuşayana kadar pişirin. Bu yaklaşık 45-60 dakika sürebilir. Arada karıştırarak dibi tutmamasını sağlayın.

4. BLENDERDAN GEÇİRİN

Pişen baklaları el blenderı ile ya da mutfak robotunda püre haline getirin. Homojen bir kıvam alması önemlidir. Püre haline getirdikten sonra ılımaya bırakın.

5. KALIBA DÖKÜN VE DİNLENDİRİN

Ilıyan favayı, düz tabanlı bir cam tepsiye ya da kalıba dökün. Üzerini spatula ile düzleyin. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına alın ve en az 3-4 saat dinlendirin. Kıvam alması için bir gece bekletmek daha iyi sonuç verir.

SERVİS ÖNERİLERİ

Fava, soğuk meze olarak dilimlenerek servis edilir. Üzerine zeytinyağı gezdirilir, limon suyu sıkılır ve ince doğranmış dereotu serpilir. Yanında kırmızı soğan dilimleri ya da kapariyle sunulabilir. Hafif ve ferahlatıcı tadıyla özellikle balık sofralarının yıldızıdır.

FAVA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

• Baklaları iyi haşlayın: Tam yumuşayana kadar pişmesi önemlidir. Az pişen bakla, blenderdan geçirilirken topaklı kalabilir.

• Şeker kullanmaktan çekinmeyin: Şeker, favanın aromasını dengeleyerek tatlımsı bir lezzet verir.

• Dereotunu taze kullanın: Servis sırasında eklenen dereotu, lezzeti ve görselliği artırır.

• Kıvam çok önemlidir: Fava ne çok cıvık ne de çok katı olmalıdır. Soğuduktan sonra kesilebilir formda olmalı.

SAĞLIKLI VE BESLEYİCİ BİR MEZE

Kuru bakla, yüksek oranda bitkisel protein, lif, demir ve B vitaminleri içerir. Düşük yağ oranı ve zeytinyağının sağlıklı yağ içeriğiyle birleşen bu meze, hem doyurucu hem de hafif bir alternatif sunar. Diyet yapanlar ve sağlıklı beslenmeye önem verenler için ideal bir seçenek olabilir.

FAVA TARİFİNİ FARKLILAŞTIRMAK İSTEYENLERE ÖNERİLER

• Favanın içerisine pişirme sırasında defne yaprağı ekleyerek aroma katabilirsiniz.

• Üzeri için ceviz ya da çörek otu serpmek farklı bir dokunuş olabilir.

• Kırmızı biberli zeytinyağı ile süsleyerek görsel şıklık kazandırabilirsiniz.

• Limon suyu yerine nar ekşisi tercih ederek farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.

FAVA, GELENEKTEN GÜNÜMÜZE BİR LEZZET YOLCULUĞU

Fava, basit malzemelerle yapılan ama damakta iz bırakan özel bir mezedir. Hem sağlıklı oluşu hem de pratik tarifiyle sofralarda kendine kolayca yer bulur. İster meze olarak, ister hafif bir atıştırmalık olarak değerlendirebileceğiniz bu tarifle siz de Ege mutfağını evinize taşıyabilirsiniz. Şimdi mutfağa girme ve bu geleneksel lezzeti deneme zamanı!