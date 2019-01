Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı'nda Sona Gelindi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen "Fatsa Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projesi"nde çalışmalar yüzde 90 seviyesinde tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Engin Tekintaş, Ordu'nun et ve et ürünleri noktasındaki bütün ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra istihdama da büyük katkı sunacak projenin kısa süre sonra vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Hijyenik ve tam donanımlı tesisin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydeden Başkan Tekintaş, "Toplam 34 bin 760 m2 alan üzerine inşa edilen proje içerisinde mezbaha ve hayvan pazarı yer alıyor. Mezbaha içerisinde 8 adet büyükbaş ve 5 adet küçükbaş padoğu bulunuyor. Alan içerisinde mezbaha binası, padok binası, hayvan pazarı binası, idari bina, nizamiye binası gübre deposu, deri deposu, kan deposu ve arıtma tesisi yer alıyor. Tüm atıkların arıtma tesislerinde arıtıldığı, tamamen otomasyona bağlı ve sağlık kurallarına uygun hijyenik bir tesis inşa ediliyor" dedi.

Tüm ilçelerin et ihtiyacının Fatsa'daki tesisten karşılanacağını söyleyen Başkan Engin Tekintaş, "İlimizde yıllık ortalama 10 bin büyükbaş, 12 bin küçükbaş hayvan kesimi yapılırken bu tesisimiz de ise yıllık 60 bin büyükbaş ve 73 bin küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Vatandaşlarımız et ve et ürünleri noktasındaki bütün ihtiyaçları tesisimizden karşılayabilmesinin yanında hemşehrilerimize istihdam anlamında da büyük katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Daha kaliteli ve sağlıklı ortamlarda kesilmiş etleri vatandaşlarımıza sunacağız" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA