Fatsa'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

Ordu'nun Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, 1-7 Haziran "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü halı sahasında kutlandı. Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, her yaşta ve her yerde eğitim sloganı ile hizmet yürüten halk eğitim merkezlerinin, örgün eğitim dışına çıkmış bütün yaş gruplarına gerek kişisel gelişim kursları, gerekse meslek edindirme kursları ile eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi. Altınkaya, "Halk eğitim merkezlerimizde gerek yöresel, gerekse çağın becerilerini edinebileceğiniz mutlaka bir kurs bulursunuz. Fatsa Halk Eğitim Merkezimizin kurulduğu günden bu güne kadar on binlerce kurs ve yüz binlerce kursiyere hizmet etmiş ve edecek olan önemli bir eğitim kurumumuzdur. Biz bakış açımızı biraz daha genişleterek kursiyerlerimizin kurs boyunca ürettikleri eserlerini sadece sandıkların bir köşesine veya evlerinin bir köşesinde sergilemeleri için değil, onların aile bütçesine katkı sağlayacak ürünlere dönüşmesi ve pazarlamada yardımcı olan bir anlayış içerisinde eğitim faaliyetlerini sürdürmekteyiz" dedi.

Fatsa Halk Eğitim Merkezi olarak, 20 bin kursiyer ve 100 farklı kurs türü ile Türkiye ortalamasının üzerine çıktıklarını sözlerine ekleyen Atinkaya, "Hedefimiz daha fazla kurs çeşidi ile daha fazla kursiyerlere erişmek, üretmek, üretime yönelik kurslar düzenlemek, istihdama katkı sağlamak, kişisel bilgileri desteklemek, girişimcileri cesaretlendirmek, çağı yakından takip etmek, geçmişi unutturmamak, usta ve zanaatkarlara destek olmaktır. Bu bağlamda alt yapı ve donatımımızı güçlendirmek için çalışma yürütmekteyiz" şeklinde konuştu.

1-7 Haziran "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" açılış programı, kurum faaliyetleri ve kursların görüntülerinden oluşan kısa video gösteriminin ardından belge takdim töreni yapıldı. Etkinlik, kursiyerler tarafından hazırlanan halk oyunu gösterilerinin, sergi açılışı ile devam etti.

Açılış programına, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, eşi Çiğdem Yaran, Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı. - ORDU

