Fatsa Belediyesi Bina Cephe Giydirmeleri İçin Meclisten Yetki Aldı

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, şehir merkezinde trafiğe kapalı caddelerde bulunan binaların cephe giydirmelerinin yapılması için Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak için Belediye Meclisinden yetki aldı.



Eylül ayı Belediye Meclisi toplantısında trafiğe kapalı caddelerde bulunan binaların cephe giydirmelerinin yapılması ile ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Anlayan, "Trafiğe kapalı caddelerimizin yenilenmesine destek veren ve hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz beye teşekkür ediyoruz. Yayalaştırma Projesi Fatsa için çok önemli bir proje. Fatsa şehir merkezinde ticari alanın tam merkezinde trafiğe kapalı alanlarımızın tamamını inşallah bu projeyle yenileyeceğiz. Alt yapısı tamamen yenilenecek üst yapısında da artık parke taşına son veriyoruz. Bazalt taşlarla ahşap döşemelerle oturma grupları ve aydınlatmasıyla beraber çok harika bir görüntü ortaya çıkacak inşallah. Çalışmalarımız başladı inşallah 9 ay sonra tamamı da bitmiş olacak. Çalışmalarımızı sadece yollarla bırakmak istemiyoruz. Bu güzelliği yollarımızla beraber meydanlarımızda, trafiğe kapalı caddelerimizde bina cephelerimizle beraber daha iyi bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz ihalesini yaptı, çalışmalara da başladı. İnşallah bittiğinde trafiğe kapalı bütün caddelerimizde hoş bir görüntü hayata geçecek. İnşallah bunun ikinci aşaması olarak da Fatsa Belediyesi olarak bizler de Büyükşehir Belediyemizle protokol yapacağız ve bu trafiğe kapalı alanlardaki bütün binalarımızın dış cephesini giydirerek Fatsa'yı çok güzel bir şehir görüntüsüne kavuşturmayı hedefliyoruz. Bu dönemdeki en büyük projemiz Estetik Şehir Projemiz. Bunu sadece sahildeki binalarla bırakmayacağız öncelikle şehir merkezindeki ticari alandaki bütün binaları yenileyerek inşallah Fatsa'nın tamamına yayacağız. Fatsamız harika bir görüntüye bu projeyle kavuşmuş olacak. Ben bir defa daha desteklerine emeklerine ve herkese çok teşekkür ediyorum, Fatsamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Başkan Anlayan binaların cephe giydirmeleri ile ilgili maliyetin yarısının belediye bütçesinden yarısının da binalar bittikten sonra vatandaştan karşılanacağını sözlerine ekledi. - ORDU